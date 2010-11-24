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إحباط عملية ضد أهداف يهودية في بلجيكا

  • 16:04 - 24 نوفمبر 2010
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إحباط عملية ضد أهداف يهودية في بلجيكا

فلسطين اليوم – وكالات

أعلنت السلطات البلجيكية أنها اعتقلت 11 شخص في عدة دول أوروبية بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف يهودية في بلجيكا.

 

وذكرت صحيفة معاريف نقلا عن مسئولين في وحدة محاربة ما يسمى "الإرهاب" البلجيكية أن المتشبهين ناقشوا إمكانية تنفيذ عمليات تستهدف مواقع يهودية وأهداف تابعة لحلف الناتو.

 

وتم اعتقال سبعة من المشتبهين في مدينة "أنتورفان" في بلجيكا التي تتواجد فيها جالية يهودية كبيرة, وحسب الادعاء البلجيكي فإن المعتقلين تحدثوا عن خطة للقيام بهجوم في بلجيكا بواسطة منظمة الجهاد العالمية.

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