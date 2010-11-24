لإجراء مناورات معها..واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى كوريا الجنوبية

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن إرسال حاملة طائرات لإجراء مناورات مع كوريا الجنوبية اعتباراً من الأسبوع الحالي.

ونقلت شبكة سي ان ان اليوم عن بيان للقوات الأميركية في كوريا إن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات (جورج واشنطن) ستنضم إلى القوات البحرية لجمهورية كوريا الجنوبية غربي شبه الجزيرة الكورية من الفترة28 تشرين الثاني الحالي وحتى مطلع كانون الأول المقبل للقيام بتمارين ضمن سلسلة أعلن عنها في اجتماعات2+2، مشيراً إلى إن هذه المناورات تم التخطيط لها قبيل القصف المدفعي بين الكوريتين أمس الثلاثاء.

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الثلاثاء حوالي100 قذيفة تجاه جزيرة يونبيونغ في البحر الغربي، ما أدى إلى مقتل جنديين كوريين جنوبيين وإصابة15 آخرين بجروح، بالإضافة إلى إصابة3 مدنيين بجروح وفق وكالة يونهاب.