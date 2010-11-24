اقتحام قسم الأسرى المرضى في مستشفى الرملة

فلسطين اليوم-رام الله

أكد وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن وحدات خاصة للقمع تسمى 'درور' تابعة لإدارة السجون اقتحمت الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، قسم الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة، الذي يقبع فيه 25 أسيرا مريضا ثابتا، وذلك بحجة التفتيش عن أجهزة اتصال.

وأفاد الأسير المريض نادر طبيش من سكان الخليل، حسب تقرير لوزارة الأسرى، بأن هذه القوات اقتحمت قسم المرضى بشكل همجي ودمرت وكسرت أغراض الأسرى، وعبثت بحاجياتهم وحتى بالأدوية التي يتعاطونها، مؤكدا أن ذلك أدى ذلك إلى حدوث مشاحنات وصدامات مع الأسرى المرضى الذين عوقبوا بالحرمان من الطعام حتى الساعة الثالثة عصرا دون أية مراعاة لخصوصية وضعهم كمرضى.

وقال الأسير طبيش: إن إجراءات مهينة قامت بها القوات المقتحمة بحق الأسرى المرضى من خلال التفتيشات الاستفزازية التي أبلغ الأسرى أنها جاءت بقرار من جهات عليا في إدارة السجون.

وأوضح أن قسم المرضى في مستشفى الرملة يستقبل 150 مريضا شهريا من كافة السجون، وأن هناك حالات مصابة بأمراض نفسية تحتاج إلى عناية خاصة غير متوفرة لها، مبينا وجود حالات تأتي مصابة بأمراض مستعصية يتم إحضارها بعد مراحل متقدمة من الإصابة بالمرض نتيجة الإهمال الطبي الذي يعانيه الأسرى المرضى.

وقال الأسير أحمد التميمي من رام الله: إن طبيعة الحياة في مستشفى الرملة وما يشهده من ازدياد في تدفق الحالات المرضية تزيد من معاناة الأسرى، مطالبا بزيادة الاهتمام بالأسرى المرضى وإعطائهم الأولوية في متابعة أوضاعهم، خاصة أن إدارة السجن لا تقدم العلاج للمرضى إلا بعد أن يستفحل المرض بهم، ومشددا على ضرورة الضغط على إدارة السجون للسماح بإدخال أطباء ذوي اختصاص من أجل معالجة المرضى.

وقال الأسير المريض محمد أبو لبدة من سكان غزة، إن إدارة السجون تتعامل مع قسم المرضى كأي سجن وليس كمستشفى، حيث لا تعطيه أي عناية أو خصوصية وتطبق عليه إجراءاتها التعسفية ومعاملتها اللإنسانية.

يذكر أنه يتواجد في مستشفى الرملة أسرى مصابين بحالات خطيرة وحياتهم مهددة بالخطر ومنهم المشلولين والمعاقين، ومنهم: خالد الشاويش مصاب بشلل جزئي، ومنصور موقدة مصاب بشلل جزئي، وناهض الأقرع معاق، وأشرف أبو دريع معاق، ومحمد أبو لبدة مقعد، وأشرف عبد الحفيظ كفيف، ورائد درابيه معاق، وغيرهم من المرضى المصابين بأمراض القلب والكلى والأمراض العصبية.