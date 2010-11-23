نادي الأسير: محاكم الاحتلال تمدد توقيف مجموعة من الأسرى

فلسطين اليوم-رام الله

أفاد محامو نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تمديد اعتقال وتوقيف مجموعة من الأسرى في عدد من السجون الإسرائيلية.

وأوضح بيان النادي أنه تم في عسقلان توقيف كلا من الأسرى حسين حازم داوس، وشادي عمرو، وأيمن عبد المحسن، ومأمون برقان، وأحمد أبو فنونة، وأرقم عادي إلى الثاني من الشهر المقبل، والأسرى نور الدين داود، وعلي دوفش، وعلاء برقان إلى 30 الجاري، في حين تم تمديد توقيف الأسيرين موسى برقان وثائر داوس إلى 29 الجاري.

وأوضح البيان "أنه جرى في محكمة سالم العسكرية تم تمديد اعتقال الأسرى ناصر عكوبة، ومهند سعيفان، وعلاء خطاطبة، ورمزي عفونة، ومحمود نجار، وسامح قادوس، ومنتصر نجار، ويونس قنة، وفوزي بشكار إلى التاسع من الشهر المقبل، والأسرى طارق أبو غوش، ويوسف رجب، وربيع خليفة، ونضال الزاغة إلى الثاني عشر من الشهر المقبل، والأسيرين فادي أبو شرخ، وأنس حسين إلى لأول من الشهر المقبل، وكلا من الأسرى عدي عبد الرؤوف، وعلاء أبو حبيب، وأحمد صابر، وطارق عكوبة إلى التاسع عشر من نفس الشهر.

أما في عوفر، فقد تم تمديد اعتقال الأسير عبد الرازق شلش إلى تاريخ الأول من الشهر المقبل، ومحمد رزق صدقة ، والأسرى عمر بربور، وأشرف الزغاري، ومهند العزة، ويوسف عوض إلى 28 الجاري.

وفي محكمة 'بيتح تكفا' تم تمديد الأسرى مرسي عبد الله، وعمار سرحان، ومعاذ مشعطي، ومحمد اطبيشة، ومحمد بشارات، وياسين بلات إلى الثاني من الشهر المقبل، وأمير نصار إلى 3 من نفس الشهر، والأسير زياد أحمد إلى 29 من الشهر الجاري.