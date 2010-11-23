هنية: المصالحة بحاجة إلى شراكة حقيقية وأجواء مناسبة

فلسطين اليوم-غزة

أكد رئيس حكومة غزة الأستاذ إسماعيل هنية "أن المصالحة الفلسطينية بحاجة إلى أمرين هامين هما الشراكة الحقيقية، وتهيئة الأجواء، وخاصة في ضوء ما يجري في الضفة الغربية من إجراءات خارجة على كل فكر وطني".

وأوضح هنية خلال لقائه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية برئاسة النائب صالح زيدان في مقر الحكومة بمدينة غزة "أن استمرار عملية المفاوضات هو عبث بالمصالح الوطنية العليا، ولا تخدم سوى الاحتلال الذي يستخدمها لتسويق نفسه للرأي العام الدولي ويتخذ منها غطاء لعمليات التهويد المتسارع للأرض الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة".

ودار نقاش موسع مع الوفد الضيف حول عدة قضايا وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات وعملية المصالحة والحوار الداخلي، إضافة إلى بعض القضايا الداخلية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أكد صالح زيدان "على مخاطر الاستمرار في عملية المفاوضات وخاصة في ظل استمرار الاستيطان الضمانات الأمريكية"، مشيراً "إلى ضرورة إيجاد إستراتيجية بديلة تتضمن استنهاض الموقف الفلسطيني والعربي والدولي.

وشدد زيدان "على أهمية المصالحة الفلسطينية الداخلية لتقوية الجبهة الداخلية والاستناد على الوفاق الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني"، داعياً "إلى إسراع جهود المصالحة".

وتطرق زيدان إلى مخاطر التهديدات ضد قطاع غزة التي يطلقها قادة الاحتلال الواحد تلو الآخر".