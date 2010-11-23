اللجنة العليا للأسرى تستنكر إعادة اختطاف الأسير مسالمة

فلسطين اليوم _ غزة

استنكرت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى اليوم إعادة اختطاف سلطات الاحتلال للأسير " نادر عبد القادر مسالمة (45عامًا) من بلدة بيت عوا قضاء الخليل في الضفة المحتلة .

وأوضح رياض الأشقر المسئول الاعلامى باللجنة بان الأسير "مسالمة" أسير محرر كان قد أمضى في سجون الاحتلال 7 سنوات ، وأصيب خلالها بشلل نصفى نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له خلال فترة التحقيق بعد الاعتقال، حيث تعرض لضرب شديد على العمود الفقري أدى إلى شلل في رجليه ،وكذلك تعرضه للإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله ، حيث أمضى فترة محكوميته وأطلق سراحه قبل 3 سنوات ، ليعيد الاحتلال اعتقاله أمس رغم انه يستخدم كرسي متحرك في تنقلاته ، ولا يستطيع المشي على رجليه .

واستهجن الأشقر إقدام الاحتلال على معاودة اختطاف "مسالمة" دون الاعتبار لحالته الصحية الخاصة كونه مقعد لا يستطيع الحركة ، ويعانى من عدة أمراض ، محملاً الاحتلال المسئولية عن اى تدهور يطرأ على صحة الأسير ، أو تعريضه للتعذيب الشديد للحصول على معلومات تدينه تحت الضغط .