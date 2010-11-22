إخلاء ديوان وزير الداخلية الإسرائيلي إثر مظروف مشبوه

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أخلت الشرطة الإسرائيلية وحرس الكنيست اليوم الاثنين ديوان وزير الداخلية الإسرائيلي ايلى يشاي في أعقاب وصول مظروف بريدي احتوى على مسحوق أبيض مشبوه.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" أن ديوان الداخلية شهد حالة من الاستنفار في أعقاب اكتشاف المسحوق حيث أخلى جميع الموظفين المكان، بينما قامت الشرطة الإسرائيلية وخبراء المتفجرات بفحص المادة.

ووصلت طرود بريدية مشابهة إلى عدد من أعضاء الكنيست اليهود منذ صباح أمس كان من بينهم نائب وزير الصحة الإسرائيلي يعكوف ليتسمان.

وتعقيبا على ذلك، قالت تسيبي ليفنى زعيمة المعارضة ورئيسة حزب كاديما "رغم أنني إحدى المعارضين لسياسة أعضاء الكنيست المتدينين إلا أنني أدين هذا التصرف وأدعو إلى التحقيق فيه بأسرع وقت ممكن".

وجاء في رسالة أرفقت في الطرود- التي وصلت إلى مكاتب أعضاء الكنيست المتدينين يوم أمس- "نحن أبناء دولة إسرائيل نطالب رجال الظلام بالتوقف عن العيش على حسابنا.. تعليم وطعام فقط دون ممارسة العمل ودون الالتحاق بالجيش.. عليكم أن تهاجروا وتبتعدوا عن حياتنا".

ويأتي ذلك في ظل حالة من الاستياء أظهرها بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية نتيجة تقلص نسبة المنتمين للجيش الإسرائيلي ونقص الأيدي العاملة والذي طالب بضم المتدينين اليهود وإلحاقهم بسوق العمل والجيش والخدمة المدنية وأن لا يقتصر دورهم على الصلاة والطعام فقط.