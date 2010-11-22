بحث سعودي: بول الإبل يحمي من النوبات القلبية والدماغية

فلسطين اليوم-وكالات

اكتشف فريق بحثي بكلية الطب، بجامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، دليلا علميا يثبت أن بول الإبل يحمل خصائص مثبطة للصفيحات الدموية تشبه مفعول عقاري الأسبرين والبلافكس معا، حيث يستخدم الدواءان بشكل واسع للحماية من النوبات القلبية والدماغية.

وأكدت الدراسة، التي نشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية 'واس' الأحد أن هذا التأثير لم يثبت وجوده في بول الأبقار أو الإنسان.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الحيدر، أستاذ علم الأدوية والمشرف على الدراسة أنه من المعروف علميا أن العقاقير التي تثبط الصفائح الدموية لديها أيضا المقدرة على تثبيط نمو الخلايا السرطانية وهذا يدعم ما هو معروف من مقدرة أبوال الإبل في تثبيط الخلايا السرطانية المزروعة.

وكانت الدكتورة فاتن عبد الرحمن خورشيد، وهي أستاذ مشارك بقسم الأحياء الطبية بجامعة الملك عبد العزيز أول من تمكن من إيجاد علاج للسرطان من بول الإبل.