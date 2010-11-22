هجوم غير طبيعي للذباب والبعوض على سكان دير البلح

فلسطين اليوم- دير البلح (خاص)

بات المواطنون في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ليلتهم يطاردون الذباب الذي انتشر بصورة غير طبيعية على سكان المنطقة خاصة شارعي عكيلة وتونس الأمر الذي أثار حالة من الغضب والسخط لدى المواطنين.

المشكلة بدأت قبيل أيام عيد الأضحى المبارك، وتزايدت خلاله ووصلت لذروته أمس حيث هاجم الذباب منازل المواطنين، فيما حاول الكثير منهم حل هذه الأزمة بطريقة يدوية عاجزين عن الوصول لحلول جذرية لها.

وقد اتهم المواطنون خلال أحاديث منفصلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، البلدية بالتقصير وعدم القيام بواجبها بإجراء سبل النظافة في المنطقة خاصةً بعد العيد، وقيامها بفتح فتحات تجيع المياه في المنطقة الأمر الذي أدى لانتشار البعوض والذباب.

المواطن أبو خالد عيد الذي بات ليلته يطرد الذباب عن طفلته الصغيرة بعد انتشاره غير المسبوق في المنطقة، انتقد التقصير في إجراءات النظافة، خاصةً أن البلدية تقوم بجباية رسوم للنظافة كل شهر.

فيما اعتبر أم أحمد سالم، أن انتشار البعوض والذباب في هذه الأوقات بداية غير مبشرة لفصل الشتاء الذي بدأ يهل على المواطنين ببرد طفيف وقلة أمطار، مطالبةً بوضع حد لمشكلة الذباب لأن الأمر كما تؤكد "لا يطاق".

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" التقت بمدير بلدية دير البلح عبد الله نصر الله لمعرفة أسباب المشكلة، حيث عزا أسباب انتشار الذباب والبعوض إلى قلة الأمطار التي تعد سبباً مباشراً في الانتشار الملحوظ لهما، حيث أن الأمطار من شأنها القضاء على يرقات هذه الحشرات وإحباط تكاثر الذباب.

كما عزا نصر الله، الانتشار الملحوظ لهذه الحشرات إلى كثرة النفايات التي لحقت بأيام عيد الأضحى المبارك، لا سيما ذبح الأضاحي في شوارع المدينة، على الرغم من قيام البلدية بتنظيفها بشكل ونقل جميع المخلفات.

كما أشار نصر الله إلى عدوم وجود مبيدات حشرية خاصة للقضاء على الذباب نظراً لارتفاع كلفتها المادية، حيث تعجز البلدية عن توفيره لرش المناطق وإنهاء هذه المشكلة.

ورداً على إتهامات المواطنين بقيام البلدية بفتح فتحات تجميع مياه الأمطار الأمر الذي أسهم في انتشار البعوض والذباب، أكد مدير البلدية، أنهم مضطرون للقيام بفتحها خاصةً مع إقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار حيث أن هذه الفتحات تمنع حدوث أي فيضان وطوفان للمياه.