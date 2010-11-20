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الاحتلال يعتقل 4 شبان جنوب نابلس

  • 08:02 - 20 نوفمبر 2010
تقارير
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الاحتلال يعتقل 4 شبان جنوب نابلس

فلسطين اليوم-نابلس

اعتقل الجيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم السبت اربعة شبان من قرية مادما جنوب نابلس بعد مداهمة الجيش الاسرائيلي لمنازلهم في القرية.

 

وقال حسن زيادة عضو المجلس القروي لقرية مادما ان عددا من الاليات العسكرية الاسرائيلية اقتحمت القرية عند الساعه الثانية بعد منتصف الليل واقتحمت عددا من منازل المواطنين في عدة احياء من القرية حيث قامت باعتقال اربعة شبان بعد اقتحام منازلهم والقيام بأعمال التفتيش فيها قبل انسحابهم من القرية، وهم: محمود عبد الله قط 24 عاما، ومرسي نزار زياده 23 عاما، وباسم عران نصار 25 عاما، واسد الله وجيه قط 20 عاما.

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