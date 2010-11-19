نتانياهو ينتظر تعهدات خطية من واشنطن بشأن وقف البناء الاستيطاني

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أكد بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء الخميس إنه مستمر في الاتصالات المكثفة التي يجريها مع الإدارة الأميركية من أجل وضع اللمسات النهائية على تفاهمات بين إسرائيل وواشنطن تتيح إحياء عملية السلام مع السلطة الفلسطينية.

وقال نتانياهو خلال زيارة لمعهد البوليتكنيك في حيفا شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة "إثر محادثاتي قبل أسبوع في نيويورك مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، نجري اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية".

وأضاف أن الهدف من هذه الاتصالات هو وضع اللمسات النهائية على تفاهمات نتمكن من خلالها إحياء عملية السلام مع الحفاظ على المصالح الحيوية لإسرائيل وأمنها كأولوية، حسب قوله.

وتابع نتانياهو "إذا تلقيت اقتراحا مماثلا من الحكومة الأميركية فسأطرحه على الحكومة، وليس لدي أدنى شك في أن زملائي الوزراء سيوافقون عليه أيضا".

وكان مكتب نتانياهو قد أعلن مساء الأربعاء أن الأخير أعرب عن أمله في الحصول "بعد فترة وجيزة" على تأكيدات خطية بتعهدات قدمتها الولايات المتحدة مقابل موافقة إسرائيل على تجميد جديد للاستيطان.

وكان نتانياهو قد وافق خلال لقاء مطول في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في نيويورك، على التفكير في تجميد جديد للبناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة مدته 90 يوما مقابل عرض أميركي سخي يتضمن إجراءات دعم إسرائيل أمنيا وسياسيا.

لكنه رفض إخضاع هذا الاقتراح للتصويت داخل حكومته الأمنية المصغرة التي تضم 15 من ابرز الوزراء، ما دام لم يحصل على تأكيد خطي بالتعهدات الأميركية. وفي بيانه مساء الأربعاء، أوضح مكتب نتانياهو أن التجميد الجديد للاستيطان ينبغي ألا يشمل القدس المحتلة .