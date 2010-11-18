الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسيرين من الخليل

فلسطين اليوم- الخليل

أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى بأن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الادارى للمرة الرابعة على التوالي لمدة 4 شهور للأسير"داود محارب أبو هاشم" من الخليل .

وأوضحت اللجنة أن الأسير ابوهاشم معتقل منذ 19/1/2010 ، وهو موظف بوزارة التربية والتعليم ، وقد اعتقل سابقاً أكثر من مرة بشكل إداري .

كذلك جددت الاعتقال الادارى للأسير " إسلام محمد ناصر الدين أبو رجب " من الخليل ، للمرة الخامسة على التوالي لمدة 4 شهور ، وهو معتقل منذ 20 شهر بشكل إداري ، حيث كان الأسير أبو رجب قد اختطف في 17/3/2009 .

وأشار رياض الأشقر المدير الإعلامي باللجنة إلى أن سلطات الاحتلال تتخذ من سياسة الاعتقال الادارى ذريعة لاستمرار اختطاف الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة ، بشكل غير قانوني ،حيث يعرض الأسير على محكمة صورية من قاضى واحد ، بحضور ضباط المخابرات الإسرائيلية الذين يقدمون ملف سرى للأسير يتم بموجبه تجديد الاعتقال الادارى للأسير دون أى توضيح ، ولا يسمح لمحامى الأسير بحضور الجلسة التي لا تتعدى عدة دقائق لتفنيد محتويات الملف ، كذلك لا يسمح للأسير بالدفاع عن نفسه ، وقد تصل مرات التجديد للأسير الواحد إلى أكثر من 10 مرات.