الاحتلال يعتقل مواطناً من محافظة الخليل

فلسطين اليوم- الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مواطناً من خربة سلامة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما أقامت عدداً من الحواجز على مداخل المحافظة.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد عادل أولاد محمد، في خربة سلامة غرب بلدة دورا جنوب الخليل.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال تواجدت بشكل مكثف في منطقة الفحص وبلدة يطا جنوب الخليل، وقامت بتصوير عدة منازل في المنطقة.

من جهة أخرى، أقامت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل المحافظة، شملت جسر حلحول شمالا، وبني نعيم شرقا، وعلى مدخل بلدة إذنا غربا.