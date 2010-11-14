قمة الأهلي والزمالك ليلة رأس السنة

القاهرة/ أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في السادسة مساء يوم 31 ديسمبر المقبل بعدما تأجلت بسبب الانتخابات النيابية.

الميعاد الجديد يرضي رغبة حسام حسن المدير الفني للزمالك الذي أعلن أنه لا يمانع تأجيل اللقاء بشرط إقامته قبل انضمام صفقات يناير إلى أي من الفريقين.

وبذلك لن يستطيع عماد متعب مهاجم الأهلي أو أحمد سمير ظهير أيمن الزمالك الاشتراك في المباراة التي كان من المقرر إقامتها في 26 من نوفمبر الجاري.

وطلب الأمن المصري تأجيل اللقاء بسبب الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها الأحد 28 نوفمبر.

وتقام المباريات المؤجلة من المرحلة الخامسة من الدوري الممتاز يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل.

ويلعب الإسماعيلي مع سموحة وحرس الحدود مع اتحاد الشرطة 9 ديسمبر فيما يقام لقاء الأهلي والاتحاد السكندري في اليوم الذي يليه.

الزمالك يواجه بني عبيد في كأس مصر

يستهل الزمالك مشواره في كأس مصر بمواجهة بني عبيد الذي أطاح بالفريق الأبيض من الدور نفسه في نسخة 2008.

وأطاح السيد المندوه مهاجم بني عبيد الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية بالزمالك من البطولة بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

وقسمت قرعة البطولة مبارياتها لمجموعتين بحسب ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم صباح الأحد مع وضع الأهلي بطل الدوري وحرس الحدود حامل الكأس على رأس الترتيب.

ويلتقي الأهلي والإسماعيلي في نهائيات المجموعة الأولى حال مرورها من جميع مبارياتهما فيما يلتقي الزمالك بحرس الحدود في المباراة قبل النهائية.

ولم يعلن اتحاد الكرة بعد مواعيد المباريات إذ تنعقد لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين لتحديد مواعيدها في وقت لاحق اليوم.

المجموعة الأولى

الأهلي X كيما أسوان

إنبي X الرباط والأنوار

اتحاد الشرطة X شباب طوخ

بتروجيت X طنطا

طلائع الجيش X السكة الحديد

المقاولون العرب X منتخب السويس

الإنتاج الحربي X بني سويف

الإسماعيلي X كفر الشيخ

المجموعة الثانية

الزمالك X بني عبيد

وادي دجلة X الفيوم

الجونة X دمنهور

المصري X بترول أسيوط

مصر للمقاصة X النصر

الاتحاد السكندري X مطروح

سموحة X الشرقية

حرس الحدود X سكر الحوامدية