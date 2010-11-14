استخبارات العدو تزعم: مصر لا تبذل جهودا كافية لوقف تهريب الأسلحة إلى غزة

فلسطين اليوم - القدس المحتلة

ادعى مسؤول بارز في استخبارات العدو اليوم الأحد أن مصر لا تبذل جهودا كافية لوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ،وذلك في انتقاد نادر لمصر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته انه "هناك مشكلة مع مصر: إنهم لا يبذلون جهودا كافية لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة".

وعادة ما تتجنب حكومة العدو توجيه الانتقادات المباشرة لمصر.

الا ان المسؤول الصهيوني قال ان باستطاعة مصر ان تبذل مزيدا من الجهود خاصة لوقف المهربين الذين حفروا مئات الأنفاق تحت الحدود بين مصر وغزة.

وأضاف: "لقد فقدت مصر السيطرة على ما يحدث"، مشيرا إلى ان القاهرة ليس لديها الحافز لاتخاذ اي إجراء حيال ذلك.

وأوضح ان "الجنود المصريين يقفون على مسافة اقل من 20 مترا من الأنفاق، ولا احد يفعل شيئا حيال ذلك".

وأضاف ان "مصر تستطيع وقف ذلك في اقل من 24 ساعة، ولكن ليس لديها الدافع الكافي".

و أشاد بقيام مصر باعتقال مسلحين يعتقد أنهم ينشطون في شبه جزيرة سيناء.

وقال المسؤول "عندما حصلت مصر على معلومات استخباراتية قوية بشأن احتمال وقوع هجوم في سيناء، تصرفت بطريقة فعالة"، حسب قوله.