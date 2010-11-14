شرطة الخليل تقبض على امرأة بحوزتها حبوب مخدرة

فلسطين اليوم-الخليل

قبضت الشرطة، صباح اليوم الأحد، على امرأة بحوزتها 95 حبة استكازي أثناء محاولتها الدخول بها إلى محكمة الصلح بمدينة الخليل.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة العاملة في محكمة الصلح بمدينة الخليل أحبطت عملية تهريب كمية من المواد المخدرة تقدر بحوالي 95 حبة استكازي كانت موضوعة داخل 5 أكياس من النايلون عندما طلبت إحدى الشرطيات من المرأة أن تقوم بتفتيشها قبل دخولها على قاعة المحكمة, إلا أن السيدة رفضت ذلك وفرت هاربة من أمامها وقامت بإلقاء عدد من الأكياس على الأرض, ما دفع رجال الشرطة إلى فتح الأكياس ليتبين بأنها حبوب مخدرة.

وتم إلقاء القبض على المرأة بعد مطاردتها من قبل شرطة الحراسة والحماية المتواجدة بالمكان.

وأكد البيان أنه ستتم إحالة المتهمة إلى النيابة بعد استكمال التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقها.