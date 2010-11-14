توقعات بارتفاع مستمر عشية عيد الأضاحي ... ثورة في أسعار اللحوم و المواشي بالضفة الغربية

فلسطين اليوم-رام الله

يشتكي المواطنين في الضفة الغربية من ارتفاع أسعار اللحوم و الأضاحي عشية عيد الأضحى المبارك، بسبب الارتفاع الغير مسبوق بأسعارها مقارنة بالسنوات الماضية.

ففي مدينة رام الله وصلت أسعار كيلوا لحم الخروف إلى 75- 80 شيكلا ( أكثر من 20 دولار) في حين بلغت في المحافظات الأخرى ( 73-75) شيكلا.

هذا الارتفاع و الذي حد من قدرة المواطنين على شراء اللحوم و الأضاحي لهذا العام، برره المسؤولين في السلطة بأنة حاله إقليمية عامة و ليست ظاهرة خاصة بفلسطين، رغم بعض الأسباب الإضافية التي تسببت بهذا الإرتفاع.

يقول صاحب ملحمة الشعب وسط مدينة رام الله "محمد أبو عمر" أن الأسعار مرتفعة بالنسبة للتجار الأمر الذي يضطرهم إلى بيع اللحوم بهذه الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تربية المواشي خاصة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف مؤخرا.

وتابع أبو عمر:" عدد المواشي في فلسطين قليل جدا، لذا فحين نشتريها نضطر إلى شرائها بأسعار عالية و بيعها بما يتناسب مع هذه الأسعار أيضا".

و اشتكى أبو عمر من تلاعب بعض التجار المستوردين للمواشي و استغلال شح الأسواق منها و بيعها بأسعار مرتفعه جدا و خاصة في موسم الأعياد حيث يزداد الطلب عليها".

من جهته توقع وزير الزراعة في حكومة سلام فياض اسماعيل أبو دعيق استمرار ارتفاع الأسعار لتصل كيلوا اللحوم إلى 100 شيكل ( 28 دولار) بسبب التراجع في حجم الثروة الحيوانية في الأراضي الفلسطينية إلى النصف تقريباً خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال دعيق:" في آخر 5 سنوات شهدت المنطقة موجات حر شديدة وجفاف، ما اضطر المزارعين إلى بيع أو ذبح الأمهات لكي يتمكنوا من شراء العلف الذي ارتفعت أسعاره بنسب تصل إلى 100%، وهذا ما حصل في كثير من الدول، كالعراق وسورية وتركيا ولبنان والأردن، حيث سعر الكيلو في الأردن 12-13 ديناراً وهو نفس من الأسعار لدينا".

وأوضح أن معدل الأسعار العالمية للأغنام الحية ارتفع من 50 دولاراً للخروف الواحد من استراليا على سبل المثال، إلى 240 دولاراً نتيجة زيادة الطلب، علماً أن القيود الإسرائيلية تسمح باستيراد المواشي الحية إلى الأراضي الفلسطينية من استراليا فقط.