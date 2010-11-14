الاحتلال يعتقل خمسة متضامنين أجانب في الخليل

فلسطين اليوم _ الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة متضامنين أجانب أثناء عملهم في أراضي مهددة بالمصادرة في خربة صافا شمال بيت أمر بالخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي لمشروع التضامن الفلسطيني محمد عياد عوض بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة من المتضامنين الأجانب، ورئيس اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان يوسف عبد الحميد أبو ماريا (37 عاما)، وأمين سرها احمد خليل أبو هاشم (43 عاما)، أثناء مساعدتهم في عملية تأهيل واستصلاح أراض في الخربة، تعود لعائلة عادي" .

والمعتقلون هم: الأميركي كلارك سكيرا (30 عاما)، والفنلندي فلينك بنسك (63 عاما)، وهما من مجلس الكنائس العالمي، والأميركية ماريا أنجلو (22 عاما)، والهولندي تاين جوريد (18 عاما)، والاسترالي كارل داميان (30 عاما).