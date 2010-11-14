الكويت تنسحب من "خليجي 20" باليمن بسبب الأوضاع الأمنية

فلسطين اليوم _ وكالات

ذكرت تقارير كويتية أن منتخب بلادها لن يشارك في بطولة الخليج الـ20، التي تسضيفها اليمن في الفترة من 22 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 5 من ديسبمبر/ كانون الأول القادم، بسبب سوء الأحوال الأمنية في مدينتي عدن وأبين.

ونقلت صحيفة "القبس" السبت 13-11-2010، عن مصدر لم تكشف عنه، قوله: هناك توجيهات عليا بعدم المشاركة في حال عدم الاستقرار الأمني في اليمن، من منطلق تجنيب أبنائنا أي خطر ممكن، والحفاظ على سلامتهم التي هي أهم من كل شيء'.

وأوضح المصدر الذي فضلت 'القبس' حجب اسمه 'أن التوجه العام لدى أعضاء الحكومة والبرلمان والشارع الرياضي يتجه نحو تأجيل البطولة لحين استقرار الأوضاع الأمنية هناك.. من غير المعقول أن ندفع بأبنائنا إلى المشاركة والظروف الأمنية غير مواتية، لذا فإن عدم مشاركة منتخبنا أصبحت شبه مؤكدة'.

وأشار المصدر إلى أنه اطلع شفهياً على بعض التفاصيل الدقيقة الواردة في التقرير الأمني وقال : "لم تكن مطمئنة على الإطلاق، وأن القرار النهائي سيكون وفقاً للتقرير الذي سيرفعه عبدالله المخيال، ممثل الكويت في اللجنة الأمنية التي زارت اليمن الأسبوع الماضي، وأتوقع أن يوصي المخيال في تقريره بعدم المشاركة، لأن ما وصل إلينا من تقارير سابقة وحديثة لا يبشر بالخير على الإطلاق ولن نرضى بالمغامرة".

وحول إذا ما أصر اليمن على إقامة البطولة، قال 'لدينا تأكيدات حكومية بعدم المشاركة في حال عدم استقرار الوضع الأمني وإصرار اليمن على إقامة البطولة في موعدها. أما في حال تأجيلها انتظاراً لاستقرار الأوضاع الأمنية فستكون الكويت أول المشاركين فيها'.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من تأكيد الاتحاد الكويتي على لسان يوسف اليتامي عضو مجلس ادراة الاتحاد ، بأن بلاده لن تنسحب من خليجي 20، قائلاً: "كل ما أشيع عن نيتنا الانسحاب من الدورة هو كلام فارغ، فالكويت لم ولن تتقدم أبداً بهذا الطلب بل كانت هي الساعية إلى إقامتها في الموعد والمكان المحددين لها من قبل".