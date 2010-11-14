إصابة عدد من المواطنين بحالات تسمم في خانيونس

فلسطين اليوم- خانيونس
وصلت عدد من الإصابات من عائلة سلامة بحالات تسمم جراء تناول بسكويت وُزع عليها من إحدى الجمعيات المحلية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأوضح مراسلنا، أن عدد الحالات وصلت إلى أربعة، حيث جرى نقلهم لمجمع ناصر الطبي، منوهاً أن هذه الجمعية قامت بتوزيع البسكويت على عدد من العائلات الفقيرة غرب المدينة بمناسبة العيد.
يُشار، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصاب فيها عدد من المواطنين بحالات تسمم نتيجة تناول البسكويت والأطعمة التي تقوم بتوزيعها الجمعيات المحلية، حيث سبق وأن أصيب مايقارب من 60 طالب من إحدى المدارس بغزة لنفس السبب.