أهالي سلوان يواجهون قرارات هدم منازلهم بعد العيد

القدس المحتلة: فلسطين اليوم

ما أن انتشر خبر نية بلدية الاحتلال هدم المنازل المهددة بالهدم في أحياء مختلفة مدينة القدس المختلفة بعد العيد مباشرة، حتى وقع الخبر كالصاعقة على 88 عائلة مقدسية من حي البستان المهددة منازلهم بالهدم.

وكانت بلدية الاحتلال أعلنت عن اجتماع من المقرر عقده أول أيام عيد الأضحى المبارك يشارك فيه كل من لجنة الداخلية في الكنيست بالإضافة للمستشار القضائي للبلدية و مندوب عن شرطة الاحتلال ومندوب عن حماية الطبيعة ومقاولين الهدم وأعضاء من اليمين الإسرائيلي المتطرف.

والهدف مكن هذا الاجتماع كما يقول، فخري أبو دياب رئيس لجنة الدفاع عن سلوان أن وضع الخطة النهائية للبدء بهدم منازل حي البستان خاصة والعودة لسياسة هدم منازل المقدسيين في جميع الأحياء المقدسية.

وأكد أبو ذياب أن هذا الاجتماع يؤكد نية الاحتلال تنفيذ عمليات الهدم بعد العيد و خاصة أنها قامت قبل أيام بتسليم إنذارات جديدة لعدد من المقدسيين بالحي.

وأشار أبو ذياب أن لجنة الدفاع عن الحي تؤخذ هذه التهديدات على محمل الجد و أنها تستعد لمواجهتها بشكل عملي و التصدي لأي محاولة لهدم المنازل.

ودعا أبو ذياب أهالي الحي و الأحياء القريبة إلى الاعتصام الدائم في خيمة الصمود في حي البستان، مشددا ان أهالي الحي لا يملكون أي خيارات سوى الصمود في منازلهم و التصدي لأي محاولة لهدمها.