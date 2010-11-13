لقاح جديد يستهدف أمراض تقتل أكثر من مليون شخص

فلسطين اليوم _ وكالات

حقق فريق من العلماء خطوة كبيرة نحو إيجاد لقاح ضد ذات الرئة والحمى الشوكية بعدما اكتشفوا طريقة جديدة لمقاومة الجسم ضد البكتريا التي تسبب هذين المرضين بدفاعاته الطبيعية.

واعتبر الاكتشاف "تقدما مثيرا" في فهم الطريقة التي يرد بها جهاز المناعة على الالتهاب الناجم عن بكتيريا ذات الرئة ويمكن أن يؤدي إلى عقاقير جديدة تستحث الرد نفسه من الجسم قبل أن يستفحل المرض.

وقال فريق العلماء من جامعة لستر البريطانية وكلية ترينيتي الايرلندية أنهم أظهروا لأول مرة أن مادة سامة في البكتريا لا تسبب أعراض المرض فحسب بل تفيد الجسم أيضا بتفعيل دفاعاته الطبيعية.

ويعتقد العلماء أن معرفة الطريقة التي يتفاعل بها هذا السم مع جهاز المناعة يعني ان لقاحات جديدة يمكن أن تُنتج وتكون أشد فاعلية في استهداف المرض.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن عضو فريق العلماء آراس كادي اوغلو ان هذا الاختراق العلمي يمكن ان يساعد في فهم امراض مسؤولة عن موت اكثر من مليون رضيع سنويا وتشكل السبب الرئيسي للمرض والوفاة بين كبار السن.

وتوفر اللقاحات الحالية حماية ضد سبع سلالات من بكتريا المرض ولكن الاكتشاف الجديد قد يتيح تطوير لقاحات عامة ضد كل السلالات البالغ عددها 92 سلالة.