البدء بحملة تشجير الحدائق المدرسية والأماكن العامة في خانيونس

فلسطين اليوم _ غزة

شرعت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم بتنفيذ حملة تشجير واسعة لعشرات الحدائق المدرسية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، إضافةً إلى زراعة الأماكن العامة بأشجار الزينة.

وأوضح رئيس بلدية خان يونس محمد الفرا أن قسم الحدائق والمتنزهات في دائرة الصحة والبيئة شرع بتنفيذ حملة تستهدف تشجير الحدائق المدرسية والأماكن العامة في مدينة خان يونس وضواحيها بهدف تخضير شوارع المدينة والمربعات السكنية وزيادة وتيرة التعاون مع المجتمع المحلي ومؤسساته المختلفة لإثراء الشراكة المجتمعية وتعزيز مختلف العلاقات.

وشدد الفرا على أن بلديته أجرت عمليات مسح شاملة لكافة الأحياء في خان يونس والمؤسسات الخدماتية التعليمية والصحية والإغاثة من أجل تزويد قاعدة البيانات المتكاملة لدعم منظومة البلدية وتحديد الاحتياجات المختلفة للمجتمع المحلي بحيث تتمكن البلدية من تنفيذ حملاتها المختلفة والوصول إلى القطاعات المختلفة بيسر وسهولة والعمل على تكوين جهات مؤازرة لعمل البلدية لا سيما في مجال حملات التشجير.

وتوقع الفرا أن تستمر حملة التشجير حتى نهاية العام الجاري، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة التي أثبتت في أحايين كثيرة مساندتها لعمل البلدية ودعم الخدمات الأساسية المقدمة لربع مليون مواطن تقريباً في ظل إشتداد محن الحصار الظالم.

وجدد الفرا دعوته المفتوحة لكافة القطاعات بالمجتمع من أجل التعاون مع البلدية بما يعود بالفائدة على المواطنين.

كما وضح المشرف الزراعي ماهر وافي أن الحملة تستهدف جميع المدارس والساحات الخاصة والحدائق العامة والمؤسسات غير الحكومية من أجل نشر الوعي البيئي لدى جميع المؤسسات، مبيناً أن العاملين في قسم الحدائق شرعوا في تهذيب الأشتال الموجودة داخل الحدائق المدرسية إضافةً إلى زراعة العديد من الأشتال، حسب الاحتياجات الخاصة بكل مدرسة.