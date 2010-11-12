إسرائيل تطلب من جميع الإسرائيليين مغادرة سيناء فوراً

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

دعا المكتب الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب الخميس الإسرائيليين المتواجدين في شبه جزيرة سيناء إلى سرعة مغادرة المنطقة على خلفية تهديدات بعمليات اختطاف من جانب مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الجهاد العالمي. على حد زعم المكتب.

ووصف البيان الذي أصدره المكتب التهديد بأنه (حقيقي وكبير للغاية) وقال "إن أعضاء في جماعة جيش الإسلام متواجدون حاليا في شبه جزيرة سيناء ويسعون إلى اختطاف إسرائيليين".

وأشار البيان إلى أنه في تطور له صلة بتلك المعلومات، اغتالت إسرائيل الأسبوع الماضي عضوا في الجماعة بقطاع غزة شارك في التخطيط لتنفيذ الهجوم .

ودعا البيان أقارب الإسرائيليين المتواجدين حاليا في سيناء إلى الاتصال بهم وإبلاغهم بالتحذير.