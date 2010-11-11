نجاة مجموعة من المقاومين في قصف صهيوني جنوب القطاع

فلسطين اليوم- خانيونس

في تصعيد جديد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من محافظات جنوب قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا، أن طائرات الاحتلال قصفت حي الفراحين، وعبسان الجديدة، والحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث استهدف القصف مجموعة من المقاومين، الذين نجوا بدورهم من القصف.

وحسب إذاعة الاحتلال قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى وسط قطاع غزة تمركز فيه عدد من المقاومين، مضيفة أن المقاومين تحصنوا في المبنى فقام الطيران بقصفهم.

كما شنت طائرات الاحتلال الصهيوني غارتين على منزل بمنطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس، مما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مروحية صهيونية والمدفعية المتمركزة شرق خانيونس أطلقت عدة قذائف صواريخ تجاه المنزل.