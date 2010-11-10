ماذا سيحدث عندما سيحتل العرب "أمريكا"؟

فلسطين اليوم-غزة

الإجابة على السؤال المطروح في عنوان الخبر، يجيب عليه الكاتب والمخرج المسرحي الفلسطيني نبيل ساق الله، من خلال فانتازيا سياسية تمتد لساعتين، انتهى ساق الله من كتابتها ويستعد حاليا طاقم من كبار الفنانين في غزة للبدء في تنفيذ بروفات المسرحية.

وتوقع المخرج ساق الله في حديث خاص "لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن تحدث المسرحية صدا كبيرا وواسعا على كافة المستويات المحلية، العربية والدولية، مشيرا إلى أن موعد عرض المسرحية سيكون في ربيع عام 2011.

وأشار ساق الله، إلى أن المسرحية تعالج قضية احتلال عربي مفترض لأمريكا التي تهيمن على العالم وتقتل الأبرياء في العراق وأفغانستان وباكستان والصومال والسودان في قالب كوميدي ساخر، وبشكل مغاير تماما لما عالجه الفنان المصري القدير محمد صبحي في مسرحيته "ماما أمريكا"، موضحا بأنه يطمح لعرض المسرحية خارج فلسطين في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

وتمنى ساق الله، أن تشارك مؤسسات وقوى وطنية فلسطينية في تبني هذا العمل ماليا، حتى يتمكن من الخروج إلى النور في الموعد المحدد، مشيرا إلى وجود مشكلة في التمويل. لكن ساق الله أكد أنه سيقبل تمويلا وطنيا وليس حزبيا أو غربيا. وشدد الفنان ساق الله، على أن شعبنا صانع المعجزات وأن العمل يخدم فضح وتعرية الممارسات الأمريكية الظالمة على مستوى العالم وكذلك توفير غطاء للكيان الصهيوني للاستمرار في جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني.

وحسب مصادر خاصة، فإن الفنان الكوميدي المبدع حامد حسونة سيكون من بين أبطال هذا العمل المسرحي الفريد من نوعه، مما سيضيف للعمل عامل نجاح إضافي، لما يمثله الفنان حسونة من قيمة فنية نادرة على مستوى الأراضي الفلسطينية.