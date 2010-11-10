6700 أسير في سجون الاحتلال بينهم 283 طفلا و35 أسيرة

فلسطين اليوم-غزة

قال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية عبد الناصر فروانة اليوم الأربعاء، إن 6700 أسيراً في سجون الاحتلال بينهم 283 طفلاً و35 أسيرة.

ونوه فروانة، في تقرير له حول الأسرى مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، ما يزيد عن 750 ألف مواطن فلسطيني، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وأن من بين هؤلاء أكثر من 70 ألف حالة اعتقال سجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 بينهم 820 أسيرة و8000 طفل.

وأشار إلى أنه يوجد الآن في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي 6700 أسيراً موزعين على قرابة عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، 'تفتقر جميعها إلى مقومات الحياة الأساسية والإنسانية وتعرض الأسرى لخطر الموت أو الإصابة بأمراض مختلفة وخطيرة، فيما تتعارض بشكل صارخ مع كافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بالأسرى من حيث موقعها الجغرافي وما يمارس فيها من تعذيب وضغط وإيذاء نفسي ومعنوي وجسدي، وما يرتكب بداخلها من انتهاكات جسيمة وفظة تصل في كثير من الأحيان لمستوى جرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة'.

وبيّن أن من بين الأسرى يوجد 283 طفلاً، و35 أسيرة، و192 معتقلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، و5 أسرى من غزة وفقاً لقانون 'مقاتل غير شرعي'، و9 نائباً، ومئات الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة دون تلقي الرعاية اللازمة، وعشرات الأسرى القابعين في زنازين العزل الإنفرادي منذ سنوات طويلة.

وبيّن أن الغالبية العظمى من الأسرى هم من سكان محافظات الضفة الغربية ويشكلون ما نسبته 82.5%، وأن 700 أسيراً فقط هم من قطاع غزة ويشكلون 10.4% من مجموع الأسرى، فيما أسرى القدس والـداخل يشكلون 6%، بالإضافة لبضع عشرات من جنسيات عربية مختلفة.

وأوضح فروانة بأن 79% من مجموع الأسرى يقضون أحكاماً لفترات مختلفة، بينهم 820 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة بينهم 5 أسيرات، وأن 598 أسيراً صدر بحقهم حكماً بالسجن أكثر من عشرين عاماً واقل من مؤبد، وأن 479 صدر بحقهم حكماً بالسجن أكثر من 15 وأقل من عشرين عاماً، وأن 1782 أسيراً صدر بحقهم حكماً بالسجن أكثر من خمسة أعوام وأقل من 15 عاماً.

فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين دون تهمة ودون محاكمة 192 معتقلاً ويشكلون ما نسبته 2.9%، و5 معتقلين من غزة وفقاً لقانون مقاتل غير شرعي.

وكشف فروانة أن من بين الأسرى يوجد 307 أسرى معتقلون منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو آيار عام 1994، ويطلق عليهم مصطلح 'الأسرى القدامى'، ومن بين هؤلاء 125 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً ويُطلق عليهم مصطلح 'عمداء الأسرى'، فيما تضم قائمة 'جنرالات الصبر' الذين أمضوا أكثر من ربع قرن بشكل متواصل 27 أسيراً، ويُعتبر الأسرى نائل وفخري البرغوثي وأكرم منصور هم أقدم الأسرى حيث مضى على اعتقالهم أكثر من واحد وثلاثين عاماً.

ــ