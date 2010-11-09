رغم انحيازها لها..لماذا تتمنى "إسرائيل" زوال الأمم المتحدة؟

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

وجه مندوب "إسرائيل" الجديد في الأمم المتحدة ( ميرون روبن) انتقادات شديدة اللهجة للأمم المتحدة، متمنيا فناء تلك المنظمة من الوجود-وذلك حسب ما نقلته عنه القناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال.

وقال المندوب الاسرائيلي خلال مقابلة مع وكالة الإنباء الهندية "جتا"، إن الحياة ستكون أسهل لنا في إسرائيل لو لم تكن الأمم المتحدة قائمة، فالأمم المتحدة منظمة منافقة جعلت من إسرائيل كبش الفداء-حسب تعبيره.

وجاءت أقوال روبن بعد لقاءه برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.