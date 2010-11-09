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الأسرى للدراسات : هجمة شرسة تتعاظم وتتصاعد وتيرتها في السجون

  • 17:28 - 09 نوفمبر 2010
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الأسرى للدراسات : هجمة شرسة تتعاظم وتتصاعد وتيرتها في السجون

فلسطين اليوم – غزة

أكد الأسرى في السجون عبر رسالة وصلت لمركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون لا زالت تشن هجمة شرسة غير مسبوقة تتعاظم وتتصاعد وتيرتها في كل قلاع الأسر ، مؤكدين أن هنالك تضييقات وتقليصات في كل مناحي الحياة ، كاستمرار سياسة العزل للعشرات من الأسرى ، ومنع أهالي أسرى قطاع غزة من الزيارات منذ أربع سنوات متتالية ، ومنع العشرات من أهالي أسرى الضفة الغربية تحت حجج أمنية .

 

وأضاف الأسرى أن إدارة مصلحة السجون وعدت في أكثر من لقاء مع لجان الحوار في السجون بتحسين شروط الحياة ... لكن دون جدوى ، وأكد الأسرى في رسالتهم للمركز ان لم يكن أمام الأسرى حلول مع إدارة السجون غير الإضراب المفتوح عن الطعام وقلب الطاولة فلن نتوانى من دخول هذه الخطوة حتى الانتصار ، وأضافوا أن السكوت والصمت لم يجلب لنا إلا المزيد من التراخي والمزيد من سحب الانجازات والمس بالكرامة ، وأكدوا على ضرورة التضامن والتفاعل والمساندة الخارجية لنا في حال خوض المعركة حتى تحصيل كامل حقوقنا غير منقوصة .

 

هذا ودعا الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وسائل الإعلام ووكالات الأنباء للبدء بتعريف المجتمعات والجماهير المحلية والإقليمية بمعاناة الأسرى وأهاليهم ، واطلاعهم على انتهاكات الاحتلال بحقهم في كل تفاصيل الحياة

 

ودعا حمدونة التنظيمات والمؤسسات الفلسطينية والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومجموعات الضغط الدولية والمثقفين و مجالس طلبة الجامعات والجاليات لمساندة الأسرى في أي خطوة مستقبلية يقدمون عليها لتحقيق شروط حياة مقبولة في السجون ولأهاليهم أثناء الزيارات .

 

 

 

 

 

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