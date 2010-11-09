الأسرى للدراسات : هجمة شرسة تتعاظم وتتصاعد وتيرتها في السجون
فلسطين اليوم – غزة
أكد الأسرى في السجون عبر رسالة وصلت لمركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون لا زالت تشن هجمة شرسة غير مسبوقة تتعاظم وتتصاعد وتيرتها في كل قلاع الأسر ، مؤكدين أن هنالك تضييقات وتقليصات في كل مناحي الحياة ، كاستمرار سياسة العزل للعشرات من الأسرى ، ومنع أهالي أسرى قطاع غزة من الزيارات منذ أربع سنوات متتالية ، ومنع العشرات من أهالي أسرى الضفة الغربية تحت حجج أمنية .
وأضاف الأسرى أن إدارة مصلحة السجون وعدت في أكثر من لقاء مع لجان الحوار في السجون بتحسين شروط الحياة ... لكن دون جدوى ، وأكد الأسرى في رسالتهم للمركز ان لم يكن أمام الأسرى حلول مع إدارة السجون غير الإضراب المفتوح عن الطعام وقلب الطاولة فلن نتوانى من دخول هذه الخطوة حتى الانتصار ، وأضافوا أن السكوت والصمت لم يجلب لنا إلا المزيد من التراخي والمزيد من سحب الانجازات والمس بالكرامة ، وأكدوا على ضرورة التضامن والتفاعل والمساندة الخارجية لنا في حال خوض المعركة حتى تحصيل كامل حقوقنا غير منقوصة .
هذا ودعا الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وسائل الإعلام ووكالات الأنباء للبدء بتعريف المجتمعات والجماهير المحلية والإقليمية بمعاناة الأسرى وأهاليهم ، واطلاعهم على انتهاكات الاحتلال بحقهم في كل تفاصيل الحياة
ودعا حمدونة التنظيمات والمؤسسات الفلسطينية والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومجموعات الضغط الدولية والمثقفين و مجالس طلبة الجامعات والجاليات لمساندة الأسرى في أي خطوة مستقبلية يقدمون عليها لتحقيق شروط حياة مقبولة في السجون ولأهاليهم أثناء الزيارات .