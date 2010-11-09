شارون يعود لمزرعة الجميز بعد أيام

فلسطين اليوم-وكالات

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيوني اليوم "أن التكلفة السنوية لعلاج رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون الذي يعالج فى مركز حاييم شيبا الطبي في تل هاشومير تصل إلى 1.6 مليون شيكل "440 مليون دولار".

وتلقت وزارة المالية الإسرائيلية موافقة لجنة المالية فى الكنيست الثلاثاء "إذنا بالحصول على تكاليف علاج شارون من ميزانية وزارة الصحة بدلا من ميزانية مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وفى غضون ذلك كشفت يديعوت أحرونوت انه من المقرر أن يعود شارون إلى منزله في نهاية هذا الأسبوع.