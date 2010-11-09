حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الجمعة

فلسطين اليوم-رام الله

يكون الجو، اليوم الثلاثاء، لطيفاً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غدا الأربعاء، صافياً ولطيفاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ومن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة فوق معدلها العام يومي الخميس والجمعة المقبلين.