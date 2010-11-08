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الاحتلال يقرر تمديد فترة الاعتقال الإداري للأسيرة منتهى الطويل للمرة الثالثة

  • 18:55 - 08 نوفمبر 2010
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الاحتلال يقرر تمديد فترة الاعتقال الإداري للأسيرة منتهى الطويل للمرة الثالثة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قالت المستشارة القانونية لجمعية نساء من أجل الأسيرات السياسيات، المحامية تغريد جهشان ، بأن قوات الاحتلال قررت تمديد فترة الاعتقال الإداري للأسيرة منتهى الطويل للمرة الثالثة لمدة ثلاثة شهور، وذلك لغاية الثامن من شباط/ فبراير عام 2011.

 

وذكرت المحامية أن الأسيرة الطويل هي من سكان البيرة وزوجة رئيس المجلس البلدي للبيرة، وكانت قد اعتقلت إداريا دون تهمة أو محاكمة بتاريخ 8-2-2010، لمدة 6 شهور، وبعد انتهاء المدة، تم تجديد فترة الاعتقال للمرة الثانية لمدة ثلاثة شهور، وجدد لها اليوم للمرة الثالثة لمدة ثلاثة شهور إضافية.

 

وقالت: إنها كانت على اتصال بإدارة سجن 'هشارون' وتلقت اليوم عبر الهاتف أمر التوقيف الإداري من إدارة السجن من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت على تواصل مع زوج المعتقلة وأبلغته في وقت سابق من هذا اليوم بقرار تجديد التوقيف الإداري، معربة عن قلقها من استمرار اعتقال الطويل إدارياً دون تهمة، بعيدة عن زوجها وأبنائها

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