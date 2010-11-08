الوزير أبو "شعر" والظاظا يجتمعان ببعثة الحج الإدارية

فلسطين اليوم- مكة

التقى وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة غزة طالب أبو شعر صباح الاثنين أعضاء البعثة الإدارية لبعثة الحج الفلسطينية من غزة، والذين يتولون متابعة كافة أمور الحجاج الفلسطينيين في الأراضي الحجازية.

وأشاد أبو شعر بجهود الإداريين الذين يقومون على خدمة الحجاج، لافتا إلى أن وزارته انتهت الآن من تسكين جميع الحجاج الذين وصلوا مكة المكرمة.

ونوه إلى أن الوزارة تستعد الآن للمرحلة الأهم والأصعب وهي تصعيد الحجاج إلى عرفات عبر لجنة خاصة من الوزارة تتابع كافة التفاصيل بما يضمن حجا ميسرا وسهلا لحجاج فلسطين.

ونقل وزير الأوقاف للإداريين تثمين قيادة الحكومة الفلسطينية لدورهم وجهدهم الكبير في إخراج موسم الحاج الحالي بصورته المشرقة.

من جهته، شكر نائب رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة زياد الظاظا –والذي حضر اللقاء- للإداريين جُهدهم، وقال: "إن حالة الرضا التي لمسناها على وجوه الحجاج تعطي انطباعات أن هناك فريقا من الجنود المجهولين الذين وصلوا الليل بالنهار للوصول إلى هذه الحالة".

وأكد الظاظا أن كل جهد يبذل من وزارة الأوقاف ووزيرها والعاملين والإداريين فيها يترجم على أرض الواقع ويجد طريقه إلى قلوب الحجاج الفلسطينيين، مشددًا على أنَّ الحكومة الفلسطينية سيكون لها قرارات تنصف الإداريين والعاملين وتقدر جهدهم الطيب.

ودعا الإداريين والوعاظ إلى الاستعداد جيدا للمرحلة الأكبر والأصعب من الحج والتي تبقى آثارها عالقة في أذهان الحجاج.

واستمع وزير الأوقاف ونائب رئيس الحكومة إلى ملاحظات الإداريين وأهم الإشكاليات التي تواجههم، ووعدوا بالعمل على حلها خدمة لحجاج بيت الله الحرام.