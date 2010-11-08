3 أسرى يدخلون عامهم الـ26 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم-غزة

أفاد الأسير السابق ، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية ، عبد الناصر فروانة ، بأن قائمة " جنرالات الصبر " وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد ولا يزالوا في سجون الاحتلال ، قد ارتفعت لتصل إلى ( 27 ) أسيراً ، وذلك بعد انضمام إليها ثلاثة أسرى جدد من قطاع غزة وهم :

" نافذ أحمد طالب حرز" ( 55 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 25-11-1985 ويقضي حكماً بالسجن المؤبد ، و" فايز مطاوع حماد الخور" ( 49 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 29-11-1985 ويقضي حكماً بالسجن المؤبد ، و" غازي جمعة محمد النمس " ( 52 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 30-11-1985 ، وثلاثتهم من مدينة غزة .

وتقول زوجة الأسير " نافذ حرز" : في نوفمبر تزوجنا وفيه اعتقل زوجي وفيه رزقنا بأول أنجالنا ، وفيه سأزور الديار الحجازية لأُدي فريضة الحج ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين ، وآمل أن تتم فيه " صفقة التبادل "ويفرج بموجبها عن زوجي ، على الرغم من أن ذلك يبدو بعيداً، إلا أن الأمل في وجه الله ولا شيء على الله بعيد"، بحسب قولها .

وأرسلت " حرز " تهانيها و تبريكاتها لزوجها ولكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، معربة عن أملها بأن يحل العيد القادم وقد تحرر زوجها وعاد كافة الأسرى لبيوتهم وعائلاتهم .

وذكر فروانة بأن قائمة " جنرالات الصبر " تضم ثلاثة أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاماً وهم: "نائل البرغوثي " من رام الله ومعتقل منذ نيسان / ابريل 1978 ،و" فخري البرغوثي من رام الله ومعتقل منذ يونيو/ حزيران 1978 ، و" أكرم منصور " من قلقيلية ومعتقل منذ 2 آب / أغسطس 1979.

وجدد فروانة في بيانه دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية والسيد الرئيس " أبو مازن " بمنح هؤلاء " جنرالات الصبر " مزيداً من التميز في كل ما تُقدمه السلطة الوطنية من دعم معنوي ومادي وسياسي للأسرى عموماً ، ومنحهم أوسمة فخار من الدرجة العليا تقديراً لصمودهم النادر ، وتُعادل صبرهم وتحملهم لآلام الأسر وقسوة السجان .