وزير خارجية ألمانيا يصل لغزة وسط دعوات بتصدير منتجات القطاع

وزير خارجية ألمانيا لغزة اليوم وسط دعوات بتصدير منتجات القطاع

فلسطين اليوم-غزة

دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي امس الاحتلال الى رفع القيود التي تفرضها على قطاع غزة، وخصوصا السماح بتصدير منتجات هذا القطاع الى الخارج.

وقال الوزير الالماني في ختام لقاء عقده مع نظيره الالماني افيغدور ليبرمان: "نريد تعزيز موقع القوى الفلسطينية المعتدلة، ولذلك علينا السعي الى تحسين الوضع الاقتصادي".

واضاف: "لذلك طالبت بالسماح لقطاع غزة بالتصدير، وقدمت اقتراحات ملموسة بهذا الصدد الى نظيري".

ويزور الوزير الالماني غزة اليوم حيث من المقرر ان يعقد اجتماعات مع مسؤولين اقتصاديين وآخرين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).

كما يشارك في وضع حجر الاساس لمصنع لمعالجة المياه المبتذلة بتمويل الماني بلغ نحو 20 مليون يورو.

ورد ليبرمان على كلام الوزير الالماني بالقول انه "غير متأكد من ان السوق تتسع" لصادرات غزة، رغم النجاح الذي حققه تصدير الفراولة والازهار من القطاع الى هولندا.

الا انه اعرب عن الامل في التمكن من حل المسائل العملية العالقة المرتبطة ببناء مصنع معالجة المياه المبتذلة، الواقع قرب الحدود مع اسرائيل، "خلال اسبوعين او ثلاثة".

وكانت اسرائيل وافقت في تموز الماضي على تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة نتيجة تعرضها لضغوط دولية شديدة في هذا الصدد بعد مقتل تسعة ناشطين اتراك في هجوم صهيوني على سفينة تركية كانت تحاول كسر الحصار المفروض على غزة.