11 إصابة بحادثي طرق بالضفة الغربية

فلسطين اليوم-رام الله

أخلت طواقم الدفاع المدني, مساء اليوم, احد عشر إصابة نتيجة حادثي سير منفصلين فى كل من رام الله وطولكرم بالضفة الغربية, وإخماد النيران التي نشبت داخل محلاً تجارياً.

وبحسب تقرير لإدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني برام الله أوضح "أن الحادث ناتج عن اصطدام مركبة من نوع سوبارو, بشرة فى منطقة المرج ببلدة بير زيت مساء اليوم نتج عنها إصابة ركابها الأربعة برضوض وجروح متوسطة"

وأشار تقرير العلاقات العامة "إلي أن الطاقم عمل على إخلاء المصابين باستخدام وحدات القص والفتح الهيدروليكية للمساعدة على إخراجهم من المركبة وتقديم الإسعافات اللازمة ونقلهم للمشفى".

وفي ذات السياق انقلبت مركبة من نوع أودي في مدينة طولكرم أدت لإصابة سبعة مواطنين كانوا يستقلون, أصيبوا برضوض وجروح متوسطة وعمل الطاقم على تقديم الإسعافات اللازمة".

من جهة اخرى أخمدت طواقم الدفاع المدني النيران التي نشبت داخل احد المحلات التجارية "سوبر ماركت" مساء اليوم في مدينة طولكرم قرب مسجد الفردوس.

حيث كانت الأضرار في بعض محتوياته تمكن الطاقم من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي محتويات المحل ولا يزال التحقيق مستمراً للوقوف على ملابسات ونشوب النيران.