حسن وجدو مرشحان لجائزة أفضل لاعب أفريقي وعروض أوروبية لنجوم مصر

القاهرة/ دخل الثنائي المصري أحمد حسن ومحمد ناجي "جدو" قائمة المرشحين لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2010.

ويتنافس حسن وجدو على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2010 بعد المجهود الكبير الذي بذله الثنائي في فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية 2010 في أنجولا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة العشرة المرشحين للقب عام 2010 عبر موقعه الرسمي.

ويتم اختيار الفائز باللقب في 20 ديسمبر المقبل في مقر الكاف في القاهرة عقب ترشيحات الـ53 مدربا من منتخبات إفريقيا.

وتفوق الثنائي المصري على نفسه في كأس الأمم بعدما ساهم جدو بشكل أساسي في فوز الفراعنة باللقب بتسجيل خمسة أهداف وحصوله على لقب هداف البطولة.

فيما حصل الصقر على لقب أفضل لاعب في البطولة بعد دعمه المتواصل لفريقه واقترب من تحطيم عدد المباريات الدولية على المستوى الدولي.

ولم يتواجد من المنتخبات العربية سوى الثنائي المصري بالإضافة لمجيد بوقرة مدافع المنتخب الجزائري0

وكان أخر تواجد مصري في الترشيحات لمحمد أبو تريكة في 2008 بحلوله ثانيا خلف إيمانويل أديبايور، وأحمد حسام ميدو في 2002 بحصد المركز الثالث وقتما كان يلعب في أياكس الهولندي.

ودخل جدو وحسن أيضا في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة الإفريقية والتي تشترط وجود اللاعب في أندية إفريقية.

القائمة بالكامل:

أحمد حسن (الأهلي)

الغاني أندري أيو (مرسيليا)

الغاني كيفن بواتنج "برنس" (ميلان)

الجزائري مجيد بوقرة (رينجرز)

الإيفواري ديديه دروجبا (تشيلسي)

الكاميروني صامويل إيتو (إنتر ميلان)

جدو (الأهلي)

الغاني أسامواه جيان (سندرلاند)

الإيفواري سالمون كالو (تشيلسي)

المالي سيدو كيتا (برشلونة)

قائمة أفضل لاعب داخل القارة

أحمد حسن (الأهلي)

التونسي أسامة الدراجي (الترجي)

الكونجولي كالويتوكا ديوكو (مازيمبي)

النيجيري مايكل إنرامو (الترجي)

جدو (الأهلي)

عروض أوروبية بالجملة لنجوم مصر

أكد أحمد سويلم وكيل اللاعبين المصريين أنه يملك عدة عروض أوروبية لاحتراف عدد من اللاعبين المحليين يأتي على رأسهم ثلاث لاعبين من الأهلي هم محمد ناجي جدو والذي يريد نادي باناثانيكوس اليوناني ضمه على سبيل الإعارة خلال انتقالات يناير القادم لمدة ستة أشهر مقابل مليون ونصف المليون يورو مناصفة بين الأهلي بحسب ما ذكر موقع غول.

كلام سويلم جاء خلال تصريحات له لبرنامج كورة أونلاين- أنه يملك عرضين فرنسيين للاستعانة بخدمات الثنائي أحمد شكري ومصطفى عفروتو بالبيع النهائي سواء كان ذلك بداية من يناير القادم أو في نهاية الموسم.

أما العرض الأخير والذي تكتم سويلم على تفاصيله فهو خاص بنجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، إذ أكد أن النادي الذي يرغب في ضم شيكابالا يقع في غرب أوروبا ويشارك في دوري أبطال أوروبا ومسئولوه أكدوا استعدادهم لمنح الزمالك المقابل المالي الذين حددوه من قبل للاستغناء عن اللاعب والذي يبلغ 4 مليون يورو.

وأشار سويلم إلى أنه سوف يتقدم بتلك العروض لإدارتي الناديين من أجل مناقشتها، وتمنى أن يوافق الأهلي على احتراف لاعبيه الشباب للاستفادة مادياً من جهة، ولتغيير صورة اللاعبين المصريين في أوروبا بعد الفترة الأخيرة وما شهدته من فشل في بعض الانتقالات.