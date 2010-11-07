من أسرار قشرة العنب الاسود

فلسطين اليوم – وكالات

اكتشف باحثون أميركيون ان مادة الريزيرفاترول الموجودة في قشرة العنب الأسود يمكن أن تساعد في علاج الملاريا.

وأوضح الباحثون في معاهد الصحة الوطنية الأميركية ان هذه المادة، التي تعرف بفوائدها المضادة للسرطان والحفاظ على صحة القلب، يمكن أن تحسن فرص نجاة من يصابون بالملاريا الحادة.

وأشاروا إلى ان الريزيرفاترول أثبت فعالية في الحد من قدرة خلايا الدم الحمراء، التي هاجمتها الطفيليات عند الإصابة بالملاريا، من الارتباط بالخلايا التي تصل إلى الأوعية الدموية الصغيرة ويقلص من احتمال تطوير التهابات سريرية حادة.

واعتبر معدو الدراسة انه من الممكن استخدام هذه المادة مع العلاج الكيميائي المضاد للملاريا لتحسين فرص نجاة المرضى.

وقال أحد المشاركين في الدراسة جوردان زوسبان ان "نتائجنا تثبت إمكانية التوصل إلى علاج جديد للملاريا الحادة".

وأضاف "نأمل في أن نتمكن من التوصل إلى طريقة لتحسين مواجهة الملاريا عند الأطفال الإفريقيين".

يشار إلى ان نتائج الدراسة قدمت في الاجتماع السنوي للجنة الطب والنظافة المدارية الأميركية في أطلنطا.