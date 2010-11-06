اللجنة الدعوية لحركة الجهاد برفح تكرم ثلة من خريجي دورات شرعية

فلسطين اليوم: رفح

كرمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي برفح, مجموعة من طلبة خريجي عدد من الدورات الشرعية أقامتها اللجنة, بحضور الأستاذ يوسف الخواجا مسؤول اللجنة التنظيمية للحركة بالمدينة إلى جانب مسؤول الجنة الدعوية الشيخ أيمن حماد.

وأكد الشيخ أيمن حماد خلال كلمته للطلبة على أهمية تلقي العلوم الدينية والشرعية وخاصة في "أرض الرباط" فلسطين لمواجهة الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني ومقدساتنا في ظل الهجمة الصهيونية على المسجد الأقصى.

وأضاف "أن القرآن الكريم وسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما رمز عزة الأمة ونهوضها وكرامتها في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد ديننا الإسلامي.

وعرض حماد أن اللجنة الدعوية نفذت عدة دورات في حفظ كتاب الله والأربعين النووية، والعديد من دورات التفسير والحديث الشريف واللغة العربية, موضحاً أن لجنته تولي مراكز القرآن ودورات اهتمام كبير لما لها من دور كبير في تربية أبنائنا وبناتنا.

وفي ختام كلمته شكر الشيخ حماد حركة الجهاد رعايتها واهتمامها باللجنة الدعوية, معبراً عن سعادته لحضور ومشاركة الأستاذ يوسف الخواجا الحفل .

وفى نهاية الحفل وزّعت اللجنة الدعوية شهادات التقدير والجوائز الرمزية على الطلاب الخريجين الذين شكروا بدورهم اللجنة الدعوية لحركة الجهاد .