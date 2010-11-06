حادث مأساوي.. مصرع طفلة خنقاً بأرجوحتها في القدس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

لقيت الطفلة وفاء محمد مصطفى إبراهيم " 10 " أعوام مصرعها مساء أمس خنقاً في بلدة عناتا قضاء القدس المحتلة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المباحث العامة في ضواحي القدس فتحت تحقيقاً حول مصرع الطفلة، وتبين من أقوال والديها " بأنها كانت تلعب بأرجوحتها الموجودة على سطح منزلها عندما التف حبلها حول رقبة الطفلة ولم تستطع أن تخلص نفسها مما أدى إلى مصرعها اختناقاً ".

وأشار البيان إلى أنه تم إحالة الجثة إلى الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة حسب الأصول , فيما باشرت الشرطة بالتحقيق للكشف عن ملابسات الحادث .

وناشد البيان المواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة في مناطق لعب الأطفال وعدم إغفالهم وتركهم دون رعاية لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.