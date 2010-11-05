الهباش: نأمل أن يوحدنا الحج في السياسية كما وحدنا في الشعائر الدينية

فلسطين اليوم: مكة

أكد الدكتور محمود الهباش رئيس بعثة الحج الفلسطينية ووزير الأوقاف الفلسطيني في حكومة رام الله أنه لا يرى غضاضة باللقاء في أي من قيادات حركة حماس المشاركة في أداء فريضة الحج هذا العام أو في اللقاء مع أي فلسطيني في أي مكان في الدنيا إذا كان في ذلك دعم لجهود المصالحة موضحا أن موسم الحج وللعام الثاني على التوالي قد وحد أبناء شعبنا في الشعائر الدينية كما يوحد الأمة بأسرها معربا عن أمله أن يوحدنا الحج في السياسية كما وحدنا في العبادة منهيا حقبة سوداء في تاريخ شعبنا الفلسطيني وأضاف قائلا :" المصالحة واجب شرعي وضرورة وطنية ".

وأشار الهباش في لقاء مع مراسلنا أن حركة "حماس" تنظيم فلسطيني وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني والشرعية الفلسطينية والوطنية وتحظى بأغلبية في المجلس التشريعي وتشارك في النضال الفلسطيني مؤكدا أن ما بين فتح وحماس من القواسم المشتركة أكبر بكثير من نقاط الخلاف.

وبين د.الهباش أن في حركة حماس جهات وطنية وذات مصداقية تسعى للمصالحة وتبذل جهدا كبيرا من أجل إتمامها، بينما هناك جهات أخرى في حماس ترى أنه ليس من مصلحتها تحقيق المصالحة، وأن هذه الجهات تضع العراقيل في طريق المصالحة ارتباطًا بأجندات غير فلسطينية، معربا عن أمله أن يتمكن التيار الوطني في حركة حماس من إتمام ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، مشيدا في الوقت نفسه بالأداء السياسي للرئيس محمود عباس ومواقفه الوطنية الثابتة والمعلنة في كافة الملفات السياسية رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها في هذا الاتجاه وخاصة ملف المصالحة.

وأكد وزير الأوقاف أن ترتيبات الحج تسير على قدم وساق منذ انطلاقها وجميع الاستعدادات تمت على لاكتمال وصول جميع حجاج فلسطين إلى الأراضي الحجازية لبدء مناسك الحج ، سواء بالبعثات الطبية والإدارية والإعلامية واستلام مساكن الحجاج في مكة والمدينة المنورة سارت بشكل جيد ، مشيرا إلى أن هناك فرقا ولجان شكلت خصيصا لاستقبال الحجاج في المطارات والموانئ لتسهيل وصولهم إلى الأراضي الحجازية بأسرع وقت ممكن وكذلك يرافقهم مرشدون لمساعدة آلاف الحجاج الذين وصلوا إلى مكة .

وأوضح د.الهباش أن الطواقم الطبية الفلسطينية جهزت لها عيادات بكافة المستلزمات في كل مسكن من مساكن الحجاج الفلسطينيين لمتابعة أمورهم الصحية ومتطلبات الحجاج عن كثب ، مشيرا الى أن الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لانطلاق ترتيبات الحج بالحصول على سكن مناسب ومميز للحجاج الفلسطينيين مؤكدا ان السكن في هذا الموسم متميزة بالنظافة والخدمة وبقربها من الحرم المكي مما يسهل على الحجاج الفلسطينيين الوصول إلى الحرم بدون عناء .