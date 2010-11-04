تركيا: شبكة التجسس العسكرية استخدمت أجهزة اتصال إسرائيلية

فلسطين اليوم – وكالات

أوردت صحيفة «تقويم» التابعة لمجموعة «صباح» المقربة من الحزب الحاكم، أن شبكة التجسس العسكرية التي أُلقي القبض عليها الشهر الماضي ويقودها عسكريون، كانت تعمل لحساب جهات أجنبية، مضيفة أن الشبكة التي كانت تعمل تحت ستار شبكة دعارة وتبتز موظفين بارزين في الدولة وعسكريين، زرعت أجهزة تنصت متطورة في مدن تركية وتجسست على قياديين من بينهم الرئيس عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الأركان الجنرال اشيق كوشانير ورئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليش وآخرين.

وأشارت الصحيفة الى أن الشبكة استخدمت نظام أجهزة «ماجلان أس 313» الاسرائيلي الصنع، والذي أحضرته من اسرائيل عبر قبرص الشمالية. وتسعى الاستخبارات التركية الى التأكد من أن المعلومات التي كان يجمعها الجهاز لم تصل الى اسرائيل في شكل ما، من خلال اختراق الاستخبارات الاسرائيلية لهذا الجهاز.

يُذكر أن شبكة التجسس اعتمدت اساليب غاية في الدقة في عملها، كان اهمها استئجار منازل ومكاتب قرب المباني التي يتم التنصت عليها، واعتماد الرسائل المكتوبة على الآلة الطابعة للتخاطب بين أفرادها، والابتعاد كلياً عن الانترنت ووسائل الاتصال المعتادة.

على صعيد آخر، أفادت وكالة انباء «الأناضول» بأن تركيا حظّرت مجدداً موقع «يوتيوب»، بعد أيام من رفعه، لرفضه حذف شريط فيديو صُوّر سراً يُظهر زعيم المعارضة السابق دنيز بايكال في غرفة نوم مع مساعدة له.