الهند : أفلام هارى بوتر تتسبب بانخفاض أعداد طائر البوم

فلسطين اليوم-وكالات

ربط وزير البيئة الهندي جيرام راميش شعبية الفتى الساحر هارى بوتر بالتجارة غير القانونية لطائر البوم، ما يهدد هذه الطيور في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الهند الآسيوية، أمس، أن راميش قال: هناك إعجاب قوي بين الأسر ميسورة الحال في الهند بشراء بوم لاطفالهم لان أفلام هارى بوتر تظهر بومة تدعى هيديوج دائما بصحبته.

وقال الوزير الذي نشر تقريرا حول تعداد طائر البوم في وقت متأخر، أول من أمس، إن هناك زيادة بين الأشخاص الذين يريدون شراء البوم من تجار الطيور غير القانونيين.

كما نشرت هذه النتائج في تقرير بعنوان "حراس الليل المعرضين للخطر" كتبته جماعة للحفاظ على البيئة تدعى "ترافيك".

وقال كاتب التقرير ابرار أحمد: إنه قرر التحقيق في تجارة طائر البوم بعدما طلبت منه صديقة أحد أصدقائه الحصول على بومه حية بيضاء اللون من أجل عيد ميلاد ابنها.

وكشف التقرير أن أعدادا كبيرة من البوم في الهند تقتل لتقديمها كتضحيات خلال طقوس السحر الأسود، بالإضافة لاستخدامها في الأغراض الطبية.