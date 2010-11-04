فرحة عارمة في أوساط اللوبي اليهودي الأمريكي بخسارة حزب أوباما

فلسطين اليوم – وكالات

انتزع الحزب الجمهوري الأغلبية من منافسه الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي حسب ما قالته وسائل إعلام أميركية، وحصد عددا من المقاعد بمجلس الشيوخ، لكنه لم يحصل على الأغلبية فيه.

وأعربت أبرز مجموعات الضغط الأمريكية الموالية لإسرائيل عن فرحتها العارمة للهزيمة التي لحقت بالرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك اوباما، والذي يعارض خطّة اليمين الإسرائيلي بشأن بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

فقد ذكرت شبكتا "سي أن أن" و"أم أس أن بي سي" الجمهوريين حصلوا على خمسين مقعدا على الأقل، وهو عدد أكثر من المقاعد الـ39 التي كانوا يحتاجون إليها لبلوغ الأغلبية المكونة من 218 صوتا.

وأضافت الشبكتان أن الجمهوريين سيحصلون على 237 مقعدا مقابل 198 للديمقراطيين، غير أنهم لم ينجحوا في تحقيق انتصار مماثل في مجلس الشيوخ، حيث تمكن الديموقراطيون من الحفاظ على الأغلبية التي يتمتعون بها.