ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مسلمة تطعن وزير سابق في الحكومة البريطانية

  • 14:21 - 02 نوفمبر 2010
مشاركة

مسلمة تطعن وزير سابق في الحكومة البريطانية

فلسطين اليوم-وكالات

بدأت فى بريطانيا، اليوم، محاكمة امرأة مسلمة بعد قيامها بطعن وزير سابق فى حكومة حزب العمال ونائب بالبرلمان البريطانى حاليًا عقاباً له على تصويته لصالح الحرب على العراق.

قالت صحيفة الجارديان "إن ستيفين تيمز، الذي شغل منصباً وزارياً في عهد كل من تونى بلير وجوردون براون، قد تعرض لطعنتين في المعدة في 14 مايو الماضي بعد أن خسر حزب العمال في الانتخابات الماضية، وقامت بطعنه سيدة روشونارا شودرى، وتدخل حراس الوزير السابق وأنقذوا حياته.

وقد استمعت محكمة اولد بيلى، اليوم لتفاصيل القضية، وكانت شوردى قد أخبرت الشرطة بأنها كانت تنوى طعن تيمس حتى الموت، وأنها قامت بشراء سكينتين قبل أسابيع من قيامها بهذا الهجوم، واحدة استخدمتها في الطعن، وأخرى احتفظت بها في حقيبتها لاستخدامها في حال انكسار الأولى.

وأخبر المتخصصون المحكمة أن المتهمة لا تعانى أية مشكلات عقلية وأنها كانت هادئة بعد الهجوم، واعترفت بتنفيذها الهجوم، وأنها قالت لمحاميها ألا يتحدوا الادعاء لأنها لا تعترف بشرعية المحكمة أساساً.

متعلقات