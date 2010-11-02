مسلمة تطعن وزير سابق في الحكومة البريطانية

فلسطين اليوم-وكالات

بدأت فى بريطانيا، اليوم، محاكمة امرأة مسلمة بعد قيامها بطعن وزير سابق فى حكومة حزب العمال ونائب بالبرلمان البريطانى حاليًا عقاباً له على تصويته لصالح الحرب على العراق.

قالت صحيفة الجارديان "إن ستيفين تيمز، الذي شغل منصباً وزارياً في عهد كل من تونى بلير وجوردون براون، قد تعرض لطعنتين في المعدة في 14 مايو الماضي بعد أن خسر حزب العمال في الانتخابات الماضية، وقامت بطعنه سيدة روشونارا شودرى، وتدخل حراس الوزير السابق وأنقذوا حياته.

وقد استمعت محكمة اولد بيلى، اليوم لتفاصيل القضية، وكانت شوردى قد أخبرت الشرطة بأنها كانت تنوى طعن تيمس حتى الموت، وأنها قامت بشراء سكينتين قبل أسابيع من قيامها بهذا الهجوم، واحدة استخدمتها في الطعن، وأخرى احتفظت بها في حقيبتها لاستخدامها في حال انكسار الأولى.

وأخبر المتخصصون المحكمة أن المتهمة لا تعانى أية مشكلات عقلية وأنها كانت هادئة بعد الهجوم، واعترفت بتنفيذها الهجوم، وأنها قالت لمحاميها ألا يتحدوا الادعاء لأنها لا تعترف بشرعية المحكمة أساساً.