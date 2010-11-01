صواريخ المقاومة لا تزال ترعب سكان المغتصبات المحيطة بقطاع غزة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قدم أربع رؤساء مجالس محلية من لمستوطنات المحيطة بقطاع غزة التماسا إلى محكمة العدل العليا لمطالبة حكومة العدو بتفعيل القرار الذي ينص على تحصين جميع التجمعات السكانية في منطقة غلاف غزة والتي تبعد من أربعة إلى سبعة كيلو مترات من الحدود مع قطاع غزة.

وذكر موقع القناة السابعة الصهيونية الالكتروني أن الالتماس يشير إلى أن قرار الحكومة في فبراير 2008 ينص على أن نظام القبة الحديدية يستطيع تحصين التجمعات التي تبعد أربعة كيلو مترات ونصف فقط من الحدود مع غزة.

ولذا فإن رؤساء التجمعات السكانية في شعار هنيغب وأشكول وشاطئ المجدل وسدروت هنيغب يطالبون الحكومة بناء غرف آمنة محصنة داخل هذه التجمعات.

ويشار إلى أن الالتماس مقدم ضد الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الحرب، ايهود باراك.