السجن 5 أشهر فقط للجندي الراقص بجانب الأسيرة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

حكمت المحكمة العسكرية الصهيونية اليوم الأحد على الجندي الصهيوني الذي ظهر في فيديو مصور يستهزئ بأسيرة فلسطينية بالسجن لمدة خمسة أشهر.

وكانت القناة العاشرة في التليفزيون الصهيوني عرضت مطلع الشهر الجاري شريط فيديو مسجلاً يظهر فيه جندي إسرائيلي بلباسه العسكري الكامل وهو يرقص أمام أسيرة فلسطينية لا تملك أن تدافع عن نفسها، حيث كانت مقيدة ومعصوبة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن جندييْن آخريْن ظهرا في الفيديو لم تُستكمل الإجراءات القانونية ضدهم بعد.

ونقلت القناة العاشرة التسجيل من شبكة الانترنت، علمًا أنه نُشر بتاريخ 20 إبريل/ نيسان عام 2008، دون أن يثير في حينه أي ضجة إعلامية، حتى تم عرضه مؤخرًا في القناة الإسرائيلية العاشرة خلال برنامج يعرض "لقطات طريفة" من الانترنت.