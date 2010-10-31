غزة: جمعية مخاتير فلسطين الخيرية تنتخب مجلس إدارة جديد

فلسطين اليوم-غزة

عقدت جمعية مخاتير فلسطين الخيرية اليوم الأحد الموافق 31-10 اجتماعا في فندق الخليج، لحل مجلس الإدارة القديم وانتخاب مجلس إدارة جديد يمثل جميع محافظات قطاع غزة

وقد جرت الانتخابات بإكتمال النصاب القانوني وبحضور مندوب وزارة الداخلية محمد غنيم، مدير الجمعيات في الوزارة ولجنة مشرفة على الانتخابات مكونة من عصام الشوا ومحمد أبو حصيرة ومحمد غيث وكمال سعد الدين وعودة الصوفي ورياض الطهراوى، ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وبحضور نخبة من الشخصيات الرسمية والوجهاء .

وتم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من المختار سيف الدين أبو رمضان والمختار جبريل دلول وأكرم حلس وعيد محمد أبو حصيرة وإبراهيم الدحدوح .

ونجح بالتزكية كلا من المختار سمير العزايزة والمختار محمود الجعيدى من الوسطى والمختار سعيد نصر من محافظة الشمال والمختار محمد عناية والمختار يونس قديح وممدوح وادي من محافظة خان يونس والمختار عايش يونس وعبد الله النحال من رفح لمدة 3 سنوات قادمة.