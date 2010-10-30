السعودية تجهز 13 ألف رجل أمن و4 آلاف آلية لحماية الحجاج

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن الدفاع المدني السعودي انه قام بتجهيز ما يزيد عن 13 ألف ضابط وفرد وما يقرب من اربعة آلاف آلية ومعدة لحماية وسلامة الحجاج هذا العام.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبد الله التويغري، في بيان اليوم السبت "قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة باشرت أداء مهامها في المشاعر المقدسة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة الحجاج والتنسيق مع الجهات الحكومية الأعضاء في مجلس الدفاع المدني بهدف تفعيل آليات التعاون في تنفيذ المهام".

ونوه الفريق التويغري، في تصريح بمناسبة مباشرة أعمال الدفاع المدني في الحج، بتعاون جميع الجهات المشاركة في الخطة لتحقيق التناغم والتكامل المنشود في تنفيذها.

وأشار الفريق التويغري إلى أن الدفاع المدني قام برصد الاحتياجات اللازمة لمواجهة التحديات والمستجدات، وفي مقدمتها احتمالات هطول الأمطار والسيول وتغطية مشروع قطار المشاعر واستيعاب التقنيات الحديثة التي تستخدم في أعمال الحج لأول مرة.

الجدير بالذكر ان الفريق التويجري أصدر قرارا يقضي بتشكيل قيادة الحج بقيادة اللواء سليمان العمرو مساعد المدير العام للشئون العمليات.