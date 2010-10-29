ريال مدريد مهتم بخدمات المغربي مهدي كارسيلا

دبي / يتابع مسؤولون في نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب المغربي مهدي كارسيلا لاعب وسط ميدان ستاندرليغ البلجيكي, رغبة في ضمه لصفوف الفريق في موسم الانتقالات الشتوية في يناير 2011.

وأكدت تقارير صحافية أن النجم الفرنسي السابق للنادي الملكي زين الدين زيدان القريب من تولي مهمة مساعد أول للمدير الفني جوزيه مورينيو نزولاً عند رغبة الأخير، يسعى لاستثمار علاقته الوثيقة بمدرب النادي البلجيكي دومينيك دونوفريو لإتمام صفقة ضم كارسيلا, والذي يناسب في طريقة لعبه وتميزه بالانطلاقات السريعة والتسديد والتمرير بكلتا القدمين، فضلاً عن سنه الصغيرة التي تتناسب مع مجموعة اللاعبين الذين اختارهم مورينيو في الموسم الحالي لبناء فريق جديد.

وكان زيدان قد اجتمع برئيس النادي فلورينتينو بيريز ومدربه مورينيو من أجل التباحث حول العرض وتفاصيل المهمة الجديدة، ومن المنتظر أن يرافق زيدان الطاقم الفني للريال خلال الجولة القادمة في دوري أبطال أوروبا حين يسافر الفريق لمواجهة ميلان في ملعب سان سيرو بحسب صحيفة الماركا المقربة من الأوساط المدريدية.

كارسيلا (21 عاماً) والذي يحمل الجنسية المغربية والبلجيكية وسبق له الدفاع عن ألوان منتخبها تحت 21 عاماً، لفت الانظار محلياً وأوروبياً بعد تألقه في موسم فريقه الحالي بتسجيله 7 أهداف في 12 مباراة اضافة الى إتقانه للتمريرات الحاسمة التي سجل منها رفاقه ثلاثة اهداف اخرى.

ويحظى كارسيلا بشعبية كبيرة في الدوري البلجيكي خاصة في ناديه حيث رشحته جماهير الفريق كأفضل لاعب في شهر اكتوبر، لاسيما بعد مساهمته الكبيرة في إلحاق هزيمة مذلة بحامل اللقب اندرلخت بنتيجة 5-1، وحصده نسبة 71% من الأصوات متفوقاً على زميله في الفريق البلجيكي ستيفين ديفور والذي راسله السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي تمهيداً لضمه لتعويض واين روني.

وكان كارسيلا قد تسبب في أزمة بين الصحافة البلجيكية والمدرب البلجيكي ايريك غيريتس بعد أن هاجمت الأخير متهمة إياه بإقناع اللاعب بتمثيل المغرب رفقة محترفين مغاربة آخرين بدلاً من بلجيكا.

وكانت أصوات النقاد الرياضيين في بلجيكا قد تعالت مطالبة بالاستفادة من خدمات صانع الالعاب المميز و"أحد أفضل بجوم أوروبا الصاعدة" صاحب الذكاء التكتيكي والتحركات المباغتة على حد وصفهم في المنتخب، لاسيما بعد النتائج السيئة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2012، قبل أن يفاجئهم برفضه الانضمام للمنتخب البلجيكي مفضلاً الدفاع عن ألوان وطنه الأم، الأمر الذي اكده مدرب المنتخب البلجيكي جورج ليكنس قائلاً "لقد أخبرني أنه اختار المغرب وأحترم اختياره، لقد تم طي هذه الصفحة ويجب النظر للأمام".

ووقع كارسيلا وثيقة الانضمام لمنتخب أسود الأطلس قبل ان تؤكد القناة الرياضية المغربية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد وافق على طلبه رفقة 5 محترفين مغاربة آخرين، وقد تشهد مباراة المنتخب المغربي مع نظيره الايرلندي الشمالي في 17 نوفمبر 2010 أول ظهور له حال أشركه غيريتس.